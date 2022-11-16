Yeni bir savaş kapıda mı? Polonya'ya düşen füze sonrası NATO acil olarak toplanıyor: 4. madde gündemde

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Dün akşam ise Polonya-Ukrayna sınırındaki Prezewedow köyüne düşen füze dünyayı ayağa kaldırdı. Füze nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.Ülkelerden peş peşe açıklamalar gelirken, füzelerin Rusya tarafından atıldığı iddia edildi. Ancak alınan son bilgiye göre ABD'li yetkililer, füzenin Ukrayna füzesi olabileceğini ifade etti.Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, dün akşam saatlerinde Polonya'ya düşen füzeye ilişkin değerlendirmede bulundu.Yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söyledi.ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerin Polonya'ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek, 'Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur.' açıklamasında bulunmuştu.Nitekim ABD Başkanı ABD Başkanı Joe Biden da Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, şu anda net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan da bir son dakika açıklaması geldi. Ülkesinin Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda füzeyi kimin attığına dair net bir kanıtın olmadığını belirterek, 'Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Büyük olasılıkla, Rus yapımı bir füzeydi ancak şu anda hepsi hala araştırılıyor.' dedi.Duda, gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığını belirtti.Biden'ın, araştırma konusunda destek sözü verdiğinin altını çizen Duda, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısının neredeyse tüm gün sürdüğünü gayet iyi biliyoruz ancak şu anda bu füzeyi kimin ateşlediğine dair net bir kanıtımız yok. Soruşturmalar sürüyor. Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Büyük olasılıkla, Rus yapımı bir füzeydi ancak şu anda hepsi hala araştırılıyor.' değerlendirmesinde bulundu.Duda, 'ciddi şekilde' sakin ve ihtiyatlı davrandıklarını belirterek 'Herkesten sakin olmasını istiyorum. Polonyalı askerler sahada. Bizim için müttefik desteği var. Bize karşı tüm müttefik taahhütleri kesinlikle destekleniyor. Biz çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.Öte yandan köyün NATO üyesi Polonya'nın içinde kalması nedeniyle Polonya'da acil durum ilan edildi.Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller sosyal medya hesabı üzerinden, 'Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı' açıklamalarında bulundu.Bugün ise NATO ülkeleri acil bir toplantı yaparak Polonya'da yaşanan gelişmeyi analtacak. NATO'dan gelen açıklamada, acil nitelikli olan toplantının NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında Brüskel'de gerçekleştirilecek.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinden de bahsetti.Polonya'nın bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Morawiecki, bir NATO üyesi ülkenin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddenin masada olduğunu ifade etti.NATO Antlaşması'nın 4. maddesi, müttefik ülkelerden herhangi birinin 'tehdit' hissetmesi durumunda NATO müttefiklerin 'danışmanlar için' toplantıya çağırmasını öngörmekte.Bu madde genellikle 'NATO'nun bir müttefike yapılmış saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış saldırıdır' anlayışına sahip.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Füze, Ukrayna'nın S-300'üne ait. Bizim yüksek hassasiyetli füzelerimiz sadece Ukrayna'yı hedef aldı." denildi.