Vali Yerlikaya terör saldırısında şehit olan Topkara çiftinin taziyesine katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını şiddetle kınayarak şehit olanların taziyelerinde bulunduklarını kaydetti.Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında şehit olan Adem-Mukaddes Elif Topkara çiftinin kıymetli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimizin makamları âli olsun" dedi.