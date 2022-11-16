Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan kaçak elektrik itirafı: Ödemiyoruz bazı yerlerde de kaçak açmaya çalışıyoruz

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katıldığı programda elektrik faturalarını ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını söyledi. Moderatörün, 'Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz.' sözlerine, 'Evet' diye yanıt veren Maçoğlu'nun o görüntüleri büyük tepki çekti.

Tunceli'nin Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV yayınına katıldı.Burada yaptığı konuşmada elektrik faturalarından dert yanan ve faturaları ödemediklerini ifade eden Maçoğlu, çözüm olarak kaçak elektrik kullandıklarını söyledi.Moderatörün, 'Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz.' sözlerine, 'Evet' diye yanıt veren Maçoğlu'nun o görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.