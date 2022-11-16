Taksim'deki teröristin elindeki 'Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

İstiklal Caddesi’ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül’ün sırrı çözüldü. Ahlam Albashir, çiçeği bankta otururken yanına gelen ve satış için ısrarcı olan bir çiçek satıcısından satın aldı. Amacı hem çiçek satıcısını hızla yanından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemekti. Kırmızı Gül, kaçışı boyunca Ahlam Albashir’in elindeydi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha ulaşıldı. SABAH'ın haberine göre; saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü. İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir çiçek satıcısı Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi. Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı. Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.