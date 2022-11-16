Taksim'deki hain saldırıyla ilgili Demirtaş ağzındaki baklayı çıkardı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının üzerinden 24 saat geçmeden emniyet güçlerinin başarılı takibi neticesinde yakalanan teröristlerin PKK ile olan bağlantıları tespit edildi. Yapılan sorgulamada ise PKK ile olan ilişki ağını itiraf ettiler. Tüm bunlara rağmen PKK'yı aklamaya çalışan Demirtaş, devleti suçlamaya kalktı.Geçmiş dönemde sivillere yönelik çok sayıda saldırıda bulunarak birçok insanın yaşamını yitirmesine neden olan hain terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan Selahattin Demirtaş, Taksim saldırısıyla ilgili skandal ifadelere başvurdu.Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' ifadeleri hafızalardan silinmeyen Demirtaş, Taksim'deki saldırıyı devletin üzerine atmaya kalkıştı.Demirtaş, T24'de yazdığı yazısında 'Devlet içinden destek alınmadan, böylesi vahşi bir katliam İstiklal'in göbeğinde yapılabilir miydi?' sözleriyle açıkça PKK'nın yaptığı ortaya çıkmış olan alçak saldırı üzerinden provokasyona kalkıştı.Saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashir sorgusunda PKK/PYD üyesi olduğunu Özel İstihbarat Elemanı olarak yetiştirildiğini itiraf etmişti.Teröristin Afrin'den bir erkek terörist ile geldiği emrini Kobani'den aldığı, hakkındaki infaz emri telsiz konuşmalarına yakalandığı ortadayken bile Demirtaş PKK'yı perdelemeye kalkışmaktan geri durmadı.