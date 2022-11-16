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Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi hususunda soruşturmanın tarafsız yürütülmesini ve provokasyonun açığa çıkartılmasını talep etti.

Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep
Ekleme: 16.11.2022 - 21:36 Güncelleme: 16.11.2022 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım'da Polonya topraklarında 2 kişinin hayatını kaybettiği bu olaya, Rusya'nın karışmadığına dair Rusya Savunma Bakanlığının açıklama yaptığı hatırlatıldı.

'KİEV HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR'

Buna rağmen bazı NATO üyesi ülkelerin ve medyanın Rusya'nın suçlu olabileceğine yönelik aşırı tepkiler verdiği kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin de Rusya'yı suçlamak için her fırsatı değerlendirdiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre, olayla ilgili verilerin Ukrayna'yı işaret ettiği belirtilen açıklamada, 'Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve bu provokasyonu ortaya çıkaracak sonuçların yayımlanacağına eminiz.' ifadeleri kullanıldı.

Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep

POLONYA'YA FÜZE DÜŞMÜŞTÜ

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep

'KASITLI PROVOKASYON'

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur.' ifadesi kullanılmıştı.

Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep

'UKRAYNA HAVA SİSTEMİNDEN ATEŞLENMİŞ OLABİLİR'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söylemişti.

Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya'dan yeni açıklama! Soruşturma için dikkat çeken talep

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 'Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü.' ifadelerini kullanmıştı.

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