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NATO'dan Polonya'ya isabet eden füzeyle ilgili açıklama! 'Müttefikimiz ile yakın koordinasyon içindeyiz'

NATO, Polonya'ya füze isabet etmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

Ekleme: 16.11.2022 - 00:07 Güncelleme: 16.11.2022 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Polonya'ya isabet eden füzeyle ilgili açıklama! 'Müttefikimiz ile yakın koordinasyon içindeyiz'
NATO, Polonya'ya füze isabet etmesine ilişkin haberleri araştırdıklarını bildirdi.

Bir NATO yetkilisi, Polonya'ya füze düşmesi ve iki kişinin ölmesi hakkındaki sorulara yanıt verdi.
Yetkili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." açıklamasında bulunmuştu.
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