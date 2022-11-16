NATO'da Genel Sekreteri Stoltenberg: Bilinçli bir saldırı olduğuna dair kanıt yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:"Bilinçli bir saldırı olduğuna dair hiçbir işaret yok. Muhtemelen bu olay Ukrayna'nın hava savunma sisteminin ateşlenmesi sonucu ortaya çıktı.Doğu kanadımızı daha da güçlendirmeliyiz."Ayrıntılar geliyor....