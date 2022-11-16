NATO'da Genel Sekreteri Stoltenberg: Bilinçli bir saldırı olduğuna dair kanıt yok
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Brüksel’de düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bilinçli bir saldırı olduğuna dair hiçbir işaret yok. Muhtemelen bu olay Ukrayna'nın hava savunma sisteminin ateşlenmesi sonucu ortaya çıktı.
Doğu kanadımızı daha da güçlendirmeliyiz."
Ayrıntılar geliyor....