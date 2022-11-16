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Küresel sapkınlığa karşı tüm dünya ayaklandı: LGBT lobisine karşı Rusya da harekete geçti

LGBT dayatmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Aile yapısını hedef alan çirkin lobiye karşı Ruslar da harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Kasım'da imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" içine dahil edildi. Geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesini öngören kararnamede, eş cinselliğin teşvikinin, "geleneksel aile yapısını yok edeceği" vurgulandı.

Küresel sapkınlığa karşı tüm dünya ayaklandı: LGBT lobisine karşı Rusya da harekete geçti
Ekleme: 16.11.2022 - 15:38 Güncelleme: 16.11.2022 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Küresel sapkınlığa karşı tüm dünya ayaklandı: LGBT lobisine karşı Rusya da harekete geçti
Aile kurumunu hedef alan küresel sapkınlık LGBT'ye karşı tüm dünya harekete geçti.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin LGBT benzeri çalışmaların ülkenin yapısına yıkıcı zarar verdiği için yasal düzenlemelerle gereğinin yapılacağını ilan etti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Kasım'da imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, 'Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler' içine dahil edildi.

Geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesini öngören kararnamede, eş cinselliğin teşvikinin, 'geleneksel aile yapısını yok edeceği' vurgulandı.

RUS AİLE YAPISINI BOZACAK
Ruslar, ülkede çeşitli mecralarda eş cinsel ilişkilerin teşviki çabalarının Rus aile yapısını bozacağını düşünüyor.

Ayrıca Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın gündeminde, 'geleneksel olmayan cinsel ilişki' ve cinsiyet değiştirmeye yönelik propagandanın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısı bulunuyor.

Başkent Moskova'da yaşayanlar söz konusu kararnameyi değerlendirdi, Rus toplumunda çeşitli mecralarda LGBT olarak da adlandırılan eş cinsellik propagandasının yapılması ile ilgili görüşlerini anlattı.

Soyadını vermek istemeyen Moskova sakini Madina, Putin'in imzaladığı kararı desteklediğini ve eş cinsel ilişkilere karşı çıktığını belirterek, 'Bu tür ilişkilere olumsuz bakıyorum.' dedi.

Rus vatandaşları arasında eş cinselliği benimseyenler bulunduğuna dikkati çeken Madina, bunun bir norm haline gelmesini istemediğini vurguladı.

Madina, 'Geleneksel yapıya sahip bir aile kurmak istiyorum. İleride çocuğum bana eş cinselliğin ne anlama geldiğini sorduğunda da basit ifadelerle bunun olmaması gerektiğini ona anlatırım.' diye konuştu.

'Çocuğumu klasik değerler doğrultusunda yetiştirmeyi planlıyorum'
Rus vatandaşlarından Pavel ise dünyada uzun zamandır eş cinselliği benimseyenler olduğunu söyleyerek, 'Ancak bunların geçit törenleri düzenleme eğilimi ve sağa sola bağırmaları sağlıklı değil. Bu nedenle, bunun yasaklanmasına olumlu bakıyorum.' şeklinde konuştu.

Çocukların buna benzer eylemleri görmesini istemediğini dile getiren Pavel, 'Çocuğumu klasik değerler doğrultusunda yetiştirmeyi planlıyorum.' ifadesini kullandı.

'BU VAHŞİ BİR ŞEY'
Moskova sakini Vitaliy, 'geleneksel değerlerin' korunmasını öngören kararnameyi desteklediğini belirterek, 'Eş cinsellik, Rusya için uygun değil. Avrupa'da bu tür şeyler normal ve sıradan olabilir ancak bu bizim hayat tarzımız değil. Avrupalılar, şimdilik eş cinselliği topluma empoze ediyor, sonra da çocuklarla ilişkiye girmeyi empoze etmeye başlayabilir. Bu vahşi bir şey.' diye konuştu.

'AİLEDE KADIN VE ERKEĞİN OLMASI GEREKİYOR'
Rus vatandaşı Lyudmila da 'geleneksel aile yapısından yana olduğunu' vurgulayarak, 'Ailede, kadın ve erkeğin, anne ve babanın olması gerekiyor. Bunu destekliyorum.' dedi.

LGBT propagandasına karşı olduğunu ifade eden Lyudmila, 'Eş cinsellerin televizyonlarda gösterilmesi hoş değil. Erkek ile kadının bir arada olması ve birbirini desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kesinlikle normal bir ilişkidir. Ailede, 2 anne veya 2 babanın olduğunu düşünemiyorum. Bu korkunç bir şey.' değerlendirmesinde bulundu.

İsmini vermek istemeyen bir Rus vatandaşı da eş cinselliğin kendileri için uygun olmadığını belirterek, 'Dindar insanlar, geleneksel olmayan değerleri benimseyemez çünkü bunlar bizim için yabancıdır. Sadece geleneksel ilişkilere ihtiyacımız var. Bizleri babalar ve dedeler büyüttü. Bu nedenle geleneklerden yanayım.' ifadelerini kullandı.

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