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İzmir'de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

Kömür satışı adı altında vatandaşlara yüksek faizle borç verip, senet imzalatan, ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren toplam 28 şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Ekleme: 16.11.2022 - 10:06 Güncelleme: 16.11.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı
Ülke huzurunu ve güvenliğini bozan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kömür satışı adı altında vatandaşlara yüksek faizle borç veren, bu şekilde 330 kişiden 6 milyon lira kazanç sağlayan tefecilere, sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olan ve doktorların bilgisi dışında e-imzasını kullanıp usulsüz olarak ilaç yazan şüphelilere ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya süren 28 şüpheliye yönelik, dün operasyon düzenledi.

Bir çok suç unsuru ele geçirildi
Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 15 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 mağdurlar adına düzenlenmiş senet, 37 icra ödeme-tahsil dekontu, 6 icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 noter makbuzu, 15 bin dolar, 8 bin lira, 22 kutu SİM kart, 5 laptop, 10 farklı firmalara ait kaşe, 65 irsaliye, 60 fatura, 2 başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküleri, 1 tediye makbuzu, 1 boş envanter defteri, 1 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak, 2 ciroların bulunduğu çek fotokopisi ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin polisteki işlemleri sürdüğü bildirildi.
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