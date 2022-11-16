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İstiklal saldırganını yaşadığı mahalle sakinleri anlattı

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kalleş terörist Ahlam Albashir'in yaşadığı mahalledeki vatandaşlar, teröristin mahallede kırmızı ruju ve siyah giysileri ile tanındığını söyledi.

İstiklal saldırganını yaşadığı mahalle sakinleri anlattı
Ekleme: 16.11.2022 - 10:16 Güncelleme: 16.11.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
İstiklal saldırganını yaşadığı mahalle sakinleri anlattı
İstiklal Caddesi'ne 13 Kasım Pazar günü kanlı bir saldırı gerçekleşti.

Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'in bankın kenarına bıraktığı bombanın patlaması ile 6 masum insan hayatını kaybetti 81 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından kaçan hain terörist Küçükçekmece'de saklandığı adreste yakalandı.

Teröristin emniyetteki işlemleri devam ederken yakalandığı adreste yaşayan vatandaşlar Albashir'in dikkat çeken özelliklerini anlattı.

'Hep siyah giyiniyordu'
Kanarya Mahallesi'nde tekstil atölyesiyle ortak iş yapan esnaf Mesut Karadağ, “Her gün görüyordum o Suriyeli kadını. Kadın ‘Benim maddi durumum iyi, çalışmaya ihtiyacım yok' demiş. Kimseyle göz teması kurmuyordu. Kahve, sigara içip telefonla oynuyordu.

Ama son bir hafta sürekli birileriyle yazışıyordu. İlk gördüğümde sordum, ‘Kim bunlar?' diye. ‘Karı-koca' dedi işyeri sahipleri. ‘Eşi burada çalışıyor' dedi. Kalacak yer bulamadıkları için bir süre burada kalacaklarını söyledi. Terörist hali yoktu. Bakımlı ve makyajlıydı. Hep siyah giyiniyordu.” diye konuştu.

Mahalledeki atölyede çalışan Ekin Y. ise, “4 aydır buradaymış. Birkaç kere gördüm. Merdivenlerde sigara içiyordu. Sürekli telefonuyla ilgiliydi.” dedi.

İstiklal saldırganını yaşadığı mahalle sakinleri anlattı

'Çok makyaj yapıyordu'
Mahallede restoran işleten İsmail Kaşkuş ise, “Arada Yemek yemeğe geliyordu. Bazen yanındaki erkek değişiyordu. Her seferinde nakit veriyordu. Çok makyaj yapıyordu.” ifadelerini kullandı.

Nargile kafe işletmecisi Ahmad T. ise şöyle konuştu:

“Arada sırada geliyorlardı buraya. 2 erkek oluyordu yanında. Erkek olan kahve alıyor, kadın ise lokumlardan, tatlılardan yiyordu.”

Mahallenin kasabı Ayhan Duman, ise teröristin en son geçen hafta 40 liralık kıyma aldığını Türkçesinin olmadığını ve ağır bir makyaşla dolaştığını ve Suriyelilere de hiç benzemediğini söyledi.

'Piercing yaptırmak istemiş'
Mahalledeki sağlık kabini çalışanı ise teröristi şöyle tarif etti:

“Bir kızla gelmişti. Piercing yaptırmak istemiş. Biz piercing yapmıyoruz. Kulak deliniyor sadece. O da onunla yapmalarını istemiş. Dudağı çok kalın olduğu için delerken sorun olmuş biraz. Sonra nasıl taktı bilmiyoruz.”
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