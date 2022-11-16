İstiklal Caddesi saldırganı talimatı kimden aldığını açıkladı

İstanbul'un kalbinin attığı İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım günü kanlı bir terör saldırısı gerçekleştirildi.Şehrin en işlek caddesinde yaşanan saldırıda, 6 vatandaşımız şehit oldu.Bölgede sıkı güvenlik tedbirleri alınırken, olayla ilişiği bulunan 50 kişi de gözaltına alındı.Terör saldırısı için talimatın verildiği terörist ise kısa sürede Küçükçekmece'deki saklandığı evde yakalanarak sorguya alındı.PKK'nın özel istihbarat elemanı olduğu öğrenilen Ahlam Albashır'ın olay sonrasında Yunanista'a kaçma planları yaptığı bilgisine de ulaşıldı.Bir diğer yandan, polis ekiplerince teröriste yönelik yapılan mükalatta Albashır'ın bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı teröristten aldığı öğrenildi.Sorgu sırasında terörist, 'Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım.' dedi.