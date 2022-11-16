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İstanbul Havalimanı’nda, bebek kıyafetlerine emdirilmiş uyuşturucu bulundu

Havalimanında şüpheli olduğu belirlenen kargoda yapılan incelemelerde, bebek kıyafetlerine emdirilmiş vaziyette 14 kilogram 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekleme: 16.11.2022 - 10:35 Güncelleme: 16.11.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı’nda, bebek kıyafetlerine emdirilmiş uyuşturucu bulundu
İstanbul'da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından, havalimanı kargo bölümünde yurt dışına gidecek kargo riskli olarak değerlendirildi.

Gönderi, x-ray taraması ve narkotik dedektör köpekleri ile incelendi.

Eşyalara metamfetamin emdirildiği belirlendi
Narkotik dedektör köpeklerin kargo içerisindeki eşyaya tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kargo içerisinde bulunan bebek kıyafetleri ve yatak örtüleri üzerinde test yapıldı.

Yapılan testte, eşyalarda metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi.

Daha sonra kimyasal yöntemlerle ayrıştırılacak olan metamfetaminin, eşyalara emdirilerek gizlenmeye çalışıldığı anlaşıldı.

Olay hakkındaki soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam edildiği belirtildi.
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