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İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

İSKİ İstanbul'un beş ilçesinde su kesintisinin yaşanacağını açıkladı. İSKİ Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'de 14 saate kadar su kesintileri yaşanacak olan mahalleleri de duyurdu.

Ekleme: 16.11.2022 - 15:15 Güncelleme: 16.11.2022 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruda 5 ilçede su kesintisi yapılacağını belirtti. Yayımlanan duyuruda öğlen 12.29'de kesilen suyun gece saat 02.00'da geleceği tahmin ediliyor. İşte 16 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

Üsküdar: Zeynep Kamil Mah. Ahmediye Mah.

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek
Pendik: Yenişehir Mah. Harmandere Mah.


İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

Güngören: Sanayi Mah. Gençosman Mah.


İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek
Bayrampaşa: Orta Mah.

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek
Bayrampaşa: Vatan Mah. Yenidoğan Mah. Terazidere Mah. Altıntepsi Mah. Orta Mah.

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek
Esenler ilçesi: Nine Hatun mah. Çifte havuzlar mah. Yavuz Selim Mah. Namık Kemal Mah. Fevzi Çakmak Mah. Davutpaşa Mah. Mimar Sinan Mah. Menderes Mah.
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