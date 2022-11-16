İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek
İSKİ İstanbul'un beş ilçesinde su kesintisinin yaşanacağını açıkladı. İSKİ Bayrampaşa, Esenler ve Güngören'de 14 saate kadar su kesintileri yaşanacak olan mahalleleri de duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruda 5 ilçede su kesintisi yapılacağını belirtti. Yayımlanan duyuruda öğlen 12.29'de kesilen suyun gece saat 02.00'da geleceği tahmin ediliyor. İşte 16 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.
Üsküdar: Zeynep Kamil Mah. Ahmediye Mah.
Pendik: Yenişehir Mah. Harmandere Mah.
Güngören: Sanayi Mah. Gençosman Mah.
Bayrampaşa: Orta Mah.
Bayrampaşa: Vatan Mah. Yenidoğan Mah. Terazidere Mah. Altıntepsi Mah. Orta Mah.
Esenler ilçesi: Nine Hatun mah. Çifte havuzlar mah. Yavuz Selim Mah. Namık Kemal Mah. Fevzi Çakmak Mah. Davutpaşa Mah. Mimar Sinan Mah. Menderes Mah.