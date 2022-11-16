Görüşmeler sessiz sedasız yürütüldü: Türkiye Akdeniz İş Birliği Programı'na dahil olmak istiyor
Türk Devletleri Teşkilatı ile kritik bir adım atan Türkiye yeni bir teşkilata dahil olmak için sessiz sedasız çalışma yürüttü. Doğu Akdeniz'deki karbon kaynaklarının bulunup sahiplenilmesi konusunda bazı ülkelerle karşı karşıya gelen Türkiye, bölge ülkelerine yönelik diplomatik alandaki yumuşatıcı girişimlerin ardından yeni bir "Akdeniz açılımı" adımı atıyor.
Türkiye ile AB, Akdeniz'de Sınır Ötesi İşbirliği Programı için sessiz sedasız müzakere yürüttü. Ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğini içeren ve müzakeresi son aşamaya gelen program; Edirne'den Osmaniye'ye kadar Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde olan ve hinterlandındaki illeri kapsayacak.
Programın diğer ortakları AB üyesi, Malta, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz olacak. AB üyesi olmayan Akdeniz havzasındaki Tunus, Mısır, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail de programın içinde yer alacak. Türkiye'nin ilk defa gireceği programda proje çağrıları 2023 yılında başlayacak ve 2027'nin sonuna kadar devam edecek.
KARADENİZ'DE YAPILDI
TBMM AB Uyum Komisyonu'nda, Türkiye ve AB arasında Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'na İlişkin Kanun Teklifi görüşülürken, Dışişleri Bakanlığı AB Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye'nin 'Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na da gireceğini açıkladı.
2014-2020 döneminde Türkiye'nin, Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İş Birliği Programı'na dahil olduğunu, Edirne'den Artvin'e kıyı şeridinde olan veya hinterlantlı 25 şehri kapsayan projeler geliştirildiğini söyledi.
MÜZAKERELER SON AŞAMADA
Özcan, Türkiye'nin şimdi de Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'na dahil olmayı hedeflediğini söyledi. Türkiye'nin, ilk defa gireceği bu programda Akdeniz ülkeleri ortak projeler gerçekleştireceğini belirten Özcan, şu bilgileri verdi:
'Yeni bir programa Türkiye dâhil olmak istiyor, müzakerelerin son aşamasına geldik, eğer bir aksilik olmazsa programın parçası olacağız. O da Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, bu program da Edirne'den Osmaniye'ye kadar kıyıda, Akdeniz ve Ege şeritlerinde olan ve hinterlandında olan illeri kapsayacak.
Akdeniz havzası açısından da, Türkiye'nin bu bölgeyle olan ekonomik ve sosyal ilişkilerini güçlendirmek açısından da faydalı olacak.'