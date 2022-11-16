Görüşmeler sessiz sedasız yürütüldü: Türkiye Akdeniz İş Birliği Programı'na dahil olmak istiyor

Türkiye ile AB, Akdeniz'de Sınır Ötesi İşbirliği Programı için sessiz sedasız müzakere yürüttü. Ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğini içeren ve müzakeresi son aşamaya gelen program; Edirne'den Osmaniye'ye kadar Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde olan ve hinterlandındaki illeri kapsayacak.Programın diğer ortakları AB üyesi, Malta, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz olacak. AB üyesi olmayan Akdeniz havzasındaki Tunus, Mısır, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail de programın içinde yer alacak. Türkiye'nin ilk defa gireceği programda proje çağrıları 2023 yılında başlayacak ve 2027'nin sonuna kadar devam edecek.TBMM AB Uyum Komisyonu'nda, Türkiye ve AB arasında Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'na İlişkin Kanun Teklifi görüşülürken, Dışişleri Bakanlığı AB Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye'nin 'Sınır Ötesi İşbirliği Programı'na da gireceğini açıkladı.2014-2020 döneminde Türkiye'nin, Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İş Birliği Programı'na dahil olduğunu, Edirne'den Artvin'e kıyı şeridinde olan veya hinterlantlı 25 şehri kapsayan projeler geliştirildiğini söyledi.Özcan, Türkiye'nin şimdi de Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'na dahil olmayı hedeflediğini söyledi. Türkiye'nin, ilk defa gireceği bu programda Akdeniz ülkeleri ortak projeler gerçekleştireceğini belirten Özcan, şu bilgileri verdi: