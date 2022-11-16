Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkçe paylaşım! Başkan Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edileceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası Türkçe bir paylaşımda bulundu.G-20 Liderler Zirvesi için Bali'de bulunan Başkan Erdoğan ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da paylaştı.Macron, mesajında şunları ifade etti:'Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir.'