Eski ABD Başkanı Donald Trump 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti

ABD'nin 45’inci Başkanı Donald Trump, destekçilerinin beklediği açıklamayı yaptı. Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti.

ABD'nin 45’inci Başkanı Trump, destekçilerinin beklediği açıklamayı yaptı.



2024 Başkanlık seçimi için adaylığını duyuran Trump, başvuru evrakını seçim yetkililerine sundu, “Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor” dedi. Trump, adaylığını ilan ettiği konuşmasında ABD Başkanı Biden'ın izlediği iç ve dış politikaları eleştirdi. Donald Trump, 2016'da başkan seçilirken 2020 seçimini Joe Biden'a kaybetmişti.