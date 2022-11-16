  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 19,33 - 19,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.

Ekleme: 16.11.2022 - 00:04 Güncelleme: 16.11.2022 - 00:05 / Editör: Ozge Selin
Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi!
Düzenleme ile birlikte; büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir ilçe belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, malzeme desteği sağlayabilecek. İl özel idareleri, il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.

HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLANACAK

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan kanun hükümleri esas alınacak.

Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere 'gelir veya aylık bağlanmamış olması' şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak, bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Bu şekilde ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik zaman ve tarih şartı bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi!

İFM'DEKİ KURUMLARA YENİ TEŞVİK İMKANI

Ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması amacıyla yeni bir teşvik getiriliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, özellikle bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması şartı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin 20. maddesinin kabul edilmesinin ardından verdiği aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Polonya'ya düşen füzelerin ardından Rusya'dan ilk açıklama! 'Kasıtlı provokasyon'
Beyaz Saray'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili ilk açıklama! Uygun adımlar belirlenecek!
Letonya Savunma Bakanından NATO'ya '4. madde' çağrısı!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıkladı! 'Rus füzeleri NATO topraklarına düştü harekete geçmeliyiz'
Pentagon: NATO'nun her karış toprağını koruyacağız
Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkçe paylaşım! Başkan Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı!
Adalet Bakanlığı 2023 yılı bütçesi TBMM’de kabul edildi!
CHP ve İyi Parti arasındaki adaylık kavgası büyüyor: Engin Altay'dan Ağıralioğlu'na şok sözler!
Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki! 'Utanın be ayıptır'
Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı!
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medya provokatörlerinin kaçak göçmen yalanına yanıt! Hukuki süreç başlatılacak!
MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış
İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi!
Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !
Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...
Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu