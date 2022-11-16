Bütçe yetersizliğini bahane ederek çalışma durduran İBB'den 114 milyon liralık film ihalesi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımların tanıtımı, kitap ve dergilerin basımı için 114 milyon TL'ye ihale yaptığı ortaya çıktı. Metrobüs alabilmek, yol yapabilmek için hükümetten ek bütçe talep eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun film için ayırdığı bütçe eleştirilere neden oldu.

Bütçe yetersizliğini öne sürerek hastane yolu çalışmalarını durduran İBB yönetimi, film için 114 milyon TL bütçe ayırdı. Yolda kalan, bozulan metrobüsler nedeniyle vatandaşı mağdur eden İBB'nin kitap, dergi ve tanıtım filmi için 114 milyon TL harcaması tepkilere neden oldu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada metrobüs ve metro satın almalarının engellendiğini ileri sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:'Arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına üst geçitlerine yazsınlar bunu. Şunu yazdıracağım 'Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar'. Bu işe kendi ihtiras ve şahsi menfaatlerini şahsi koltuk menfaatlerini önünde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler'