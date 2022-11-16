Başkan Erdoğan 'Komşuluk hukukunu bil' diyerek uyardı! Bu sözler Yunan medyasında yankılandı...

Yunanistan Başkan Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamaları konuşuyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de tansiyonu yükselten Yunanistan'a sert uyarılarda bulunna Başakn Erdoğan'ın sözlerini ilk sıradan verdiler...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükselten açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz kelam-ı kibarını asla geriye götürmez. Bu benim için bir kelam-ı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın gelebiliriz.""KOMŞULUK HUKUKUNU BİL"Yunanistan'da iki üç isim rahat durmuyor. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada diyoruz ki komşu komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla dalaşma. İstediğin kadar o adaları doldur. Bunların hiç biri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var yerini yurdunu iyi bileceksin. Tarihi filan incelerse gayet iyi görecektir. Gelen uçaklar silahlar şunlar bunlar farketmez. Bu işler yürek işidir" dedi.YUNAN BASININDA YANKILANDIBaşkan Erdoğan'ın bu sözlerini Yunan Kathimerini gazetesi, ' Yunanistan sınırlarını anlamalı' ifadeleri ile manşetine taşıdı. Başkan Erdoğan'ın 'bir gece ansızın' sözlerindeki kararlı olduğunu vurgulayan gazete, "Yunanistan haddini bilsin, tarihi hatırlasın" sözlerini gündemine taşıdı.Skandal ifadelere yer verilen haberde gerilimi tırmandıran tarafın Türkiye olduğu iddia edildi. Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması meselesi ile ilişkin sözleri için ise 'Hiç mantıklı gelmediği için' silahlandırmamaya çağırdı ifadelerini kullandılar.Ta Nea da skandal ifadelere yer verdi. Gazete Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden gelirken Başkan Erdoğan'ın meydan okuduğunu belirtti. Başkan Erdoğan'ın '2-3 isim var sakin durmuyor Hadlerini bilmiyorlar. ' sözlerini manşetine gündemine getirdi.in.gr'de yer alan haberde de Başkan Erdoğan'ın provokatif bir tavır takındığı yönünde skandal ifadeler kullanıldı. Başkan Erdoğan'ın Biden görüşmesi ile ilgili soruya verdiği yanıta dikkat çektiler. Öte yandan gazete Bahçeli'nin dünkü açıklamalarına da yer verdi, 12 mil meselesini okuyucularına hatırlattı.CNN Yunanistan'da ise" Erdoğan meydan okumaya devam ediyor" başlığı kullanıldı. Skandal ifadelere başvuran gazete Erdoğan'ın kışkırtıcı bir söylemde bulunduğu ifade edildi. Erdoğan'ın Yunanistan'ın Ege adalarındaki askeri varlığını güçlendirmesinin bir anlamı olmadığını belirttiği sözlerine dikkat çekildi."Yunanistan'ın "yerini hatırlaması ve tarihi hatırlaması" gerektiğini ilan ediyorlar. " denildi.Proto Thema'da da benzer ifaleler kullanılırken 'Yunanistan haddini bilmiyor' sözlerine yer verildi.