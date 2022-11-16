Başkan Erdoğan'dan İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Teröre destek verenler dökülen her kana ortaktır

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır. Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fşyatalrının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.Küresel ekonomideki kötüleşmenin en şiddetli vurduğu bölgeler Asya ve Afrika'daki kırılgan devletlerdir.Ekonomik göstergeler bir çıkış yolu bulunmazsa mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor.Dünya genelinde halen bir milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor, Türkiye olarak bu adaletsiz tabloyu değiştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik.Öncelikle F-16 konusunda Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerin bu konuya özellikle olumlu yaklaştığını söyledi.ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi…Şu anda sorgulamalar soruşturmalar devam ediyor. 81 yaralımız vardı. B usayoı 25'e düştü. 6 kişi hayatını kaybetti. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım.Anlaşmanın süreceğini düşünüyorum, döner dönmez Putin ile görüşeceğim. Bu sürecin devam etmesi tüm dünya için geçerli.Rusya'nın açıklamasına saygı duymak durumundayım. Rusya'nın bizimle bu işim bir alakası yoktur demesi bizim için önemli. Tüm bunların yanında sabah Scholz ile yaptığımız görüşmede bunların detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden'ın bu füzelerin Rus yapımı olmadığını söylemesi de önemli.Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir.Attıkları adımlar hiçbir fayda sağlamaz. Yerini yurdunu bil.'