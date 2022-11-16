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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Teröre destek verenler dökülen her kana ortaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunuyor. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dost ülkelere teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, "Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Teröre destek verenler dökülen her kana ortaktır
Ekleme: 16.11.2022 - 08:46 Güncelleme: 16.11.2022 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Teröre destek verenler dökülen her kana ortaktır
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERENLER DÖKÜLEN HER KANA ORTAKTIR'

'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır. Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

'BU KRİZ BELLİ BÖLGELERİN DEĞİL, TÜM ÜLKELERİN KRİZİDİR'

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fşyatalrının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

Küresel ekonomideki kötüleşmenin en şiddetli vurduğu bölgeler Asya ve Afrika'daki kırılgan devletlerdir.

Ekonomik göstergeler bir çıkış yolu bulunmazsa mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor.

Dünya genelinde halen bir milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor, Türkiye olarak bu adaletsiz tabloyu değiştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik.

F-16'LARDA OLUMLU GELİŞME

Öncelikle F-16 konusunda Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerin bu konuya özellikle olumlu yaklaştığını söyledi.

PROVOKATİF SORUYA SERT TEPKİ

ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi…

SINIR ÖTESİ OPERASYON OLACAK MI?

Şu anda sorgulamalar soruşturmalar devam ediyor. 81 yaralımız vardı. B usayoı 25'e düştü. 6 kişi hayatını kaybetti. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım.

TAHIL ANLAŞMASI

Anlaşmanın süreceğini düşünüyorum, döner dönmez Putin ile görüşeceğim. Bu sürecin devam etmesi tüm dünya için geçerli.

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE

Rusya'nın açıklamasına saygı duymak durumundayım. Rusya'nın bizimle bu işim bir alakası yoktur demesi bizim için önemli. Tüm bunların yanında sabah Scholz ile yaptığımız görüşmede bunların detay araştırmasının yapılması gerektiğini söyledi. Biden'ın bu füzelerin Rus yapımı olmadığını söylemesi de önemli.

KKTC'NİN TDT'DE GÖZLEMCİ ÜYE OLMASI

Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir.

YUNANSİTAN'IN PROVOKATİF ADIMLARI

Attıkları adımlar hiçbir fayda sağlamaz. Yerini yurdunu bil.'
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