Başkan Erdoğan'dan G20'de provakatif soruya cevap: Sanırım farklı bir ırkçılığın içindesiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, yaptığı açıklamalar sonrası gazetecilerden soruları almaya başladı.O sırada basın toplantısına katılanlardan biri, provokatif soru yöneltmesiyle dikkat çekti.Sınır ötesindeki operasyonlarda Türk askerinin sivilleri hedef aldığına yönelik iftiralarda bulunan kişiye Cumhubaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu.Erdoğan, 'ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor.Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi.' dedi.