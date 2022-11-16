Balıkesir'de yakalanan PKK/YPG üyesi tutuklandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yakalanan PKK/ YPG mensubu tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım'da Manyas Yeniköy mevkisinde yol kontrolü gerçekleştirdi.Ekipler, durdurdukları bir araçta bulunan Suriye uyruklu H.İ'nin, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu ve 2010-2011 yıllarında ülkesinde örgütün sözde asayiş biriminde faaliyet gösterdiğini belirledi.Gözaltına alınan H.İ, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.