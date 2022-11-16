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Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a sert tepki: Sen Türk ordusuna 'satılmış' diyen adamsın

Yalova Adalet Sarayı’nda mahkeme salonunu basarak hakimleri ve savcıları tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ haddini bildirdi. Bozdağ, “Ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem.”dedi. CHP’li Başarır ise Adalet Bakanı Bozdağ’ın üzerine yürüdü.

Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a sert tepki: Sen Türk ordusuna 'satılmış' diyen adamsın
Ekleme: 16.11.2022 - 13:06 Güncelleme: 16.11.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Plan-Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yalova’da yaşanan olayı gündeme getirdi.

"HAD BİLMEZE HAD ÖĞRETMEK BENİM VAZİFEM"

Bozdağ, “Çok açıkça şunu da söylemek isterim: Yargıya karşı, yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi, mahkemeye karşı el kol sağlanması ve adalet içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez. Bakın, ben o konuda açıklamamaya özen gösterecektim ama baktım iş büyük; fotoğrafları, o görüntüleri izledikten sonra daha salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem.” dedi.

BOZDAĞ’IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Adalet Bakanı Bozdağ’ın sözleri üzerine CHP’li Ali Mahir Başarır Bozdağ’ın üzerine yürümek isterken Bozdağ’da “Haddini bilmezin tekisin sen, hukuku ayaklar altına alan adamsın sen, mahkeme basan adamsın sen. İnşallah, bunların hesabını vereceksin. Bağıra bağıra, iftiralarını tekrar ede ede suçluluğunu örtemezsin, öyle değil.” diye konuştu.

"SEN TÜRK ORDUSUNA DA 'SATILMIŞ' DİYEN ADAMSIN"

Bozdağ sözlerinin devamında ise “Sen Türk ordusuna da “satılmış” diyen adamsın. Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun? Her yerde kabadayılık yapıyorsun, her yerde, her yerde. Kabadayılığa yer yok hukuk devletinde.Bağıra bağıra, hakaret ede ede hukukçu olduğunu söylüyorsun. Senin ahlaksızlığına cevap vermeye benim ahlakım yetmez” diye konuştu.
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