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AK Parti'den Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık tazminat davası

AK Parti, gerçeği yansıtmayan haberle "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ekleme: 16.11.2022 - 16:35 Güncelleme: 16.11.2022 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık tazminat davası
AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın asliye hukuk mahkemesinde açtığı davanın dilekçesinde, partinin, yasalara göre faaliyetlerini sürdüren siyasi bir teşekkül olduğu belirtildi.

Dilekçede, gazetenin internet sitesinde 15 Kasım 2022'de yayımlanan mesnetsiz ve gerçek dışı haberin, AK Parti'nin toplum nezdinde itibarını zedeleme kastıyla yapıldığı vurgulanarak, şu değerlendirmeye yer verildi:

'Bu asılsız haberin, müvekkil partiyi ve kadın kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. Benzer yönde açıklama müvekkil parti Ordu Kadın Kolları tarafından da basın ve kamuoyuna duyurulmuştur ve sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntülerin kadın kollarının toplantısına ait olmadığı belirtilerek, davalı haberinin gerçek dışı ve iftira olduğu açıklanmıştır.'

Düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün ulusal ve uluslararası hukukta güvence altına alındığı hatırlatılan dilekçede, dava konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, 'Davalı tarafından kullanılan sözler hiçbir şekilde haber alma, ifade ve düşünce özgürlüğü sınırları içerisinde olmayıp, açıkça kişilik hakkına tecavüz oluşturup manevi tazminat ödenmesini gerekli kılmaktadır. Davalı; Anayasa, Türk Medeni Kanunu ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyetiyle saygınlığını korumaya yönelik hükümleri ihlal etmiştir.' ifadesi kullanıldı.

Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı gazetenin 100 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.
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