  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 19,33 - 19,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi

Geçtiğimiz dönemde terörle mücadele operasyonlarının durdurulması için çağrı yapan ve durdurulmaması halinde olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan hükümeti sorumlu tutacaklarını söyleyerek tehditler savuran HDP'li Pervin Buldan, Taksim saldırısının ardından skandal açıklamalara imza attı. Terörist Ahlam Albashır'ın PKK itirafını hasıraltı eden Buldan, hain saldırıyı 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' sözleriyle nitelendirdi. Buldan, partisinin her türlü kaos ortamına ve şiddete karşı durduğunu ileri sürdü.

Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi
Ekleme: 15.11.2022 - 15:30 Güncelleme: 15.11.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

TERÖRİST AHLAM ALBASHIR PKK ÜYESİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Hain saldırının ardından kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashır, terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir.' denildi.

BULDAN'DAN PİŞKİN AÇIKLAMALAR

Hain saldırının ardından bugün partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan, skandal açıklamalara imza attı. Güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın PKK itirafını hasıraltı eden Buldan, hain saldırıyı 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' sözleriyle nitelendirdi.

'PARTİMİZ KATLİAMCI SALDIRILARIN KARŞISINDA'

Partisinin her türlü kaos ortamına ve şiddete karşı durduğunu ileri süren Buldan şu ifadeleri kullandı:

'Taksim'de 2 gün önce yaşanan patlamada şimdiye kadar 6 yurttaşımız hayatını kaybetti. Aralarında ağır yaralıların da olduğu 81 kişinin yaralanmasına ilişkin tarifsiz acımızı paylaşmış, başsağlığı dilemiştik. Bu vahşetin ilk anından itibaren algı operasyonlarından medet uman akıl, sosyal medya karartması ve yayın yasağıyla, Türkiye halklarının gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışmıştır. Çok geçmeden ortada bir bombalı saldırının ve acımasız bir katliamın olduğu anlaşılmıştır. Partimiz, bu ülkede şiddetsiz, çatışmasız, özgür ve eşit bir yaşam için mücadele eden, bunun için ağır bedeller ödeyen Ankara, Suruç, Diyarbakır'da bu şiddetin hedefi halin gelen bir partidir. Partimiz, failleri kim olursa olsun, bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında.

'SİYASETİ DİZAYN ETME ÇABASI'

Biz bu saldırıları 2015'te 10 Ekim Ankara Gar Katliamından, Suruç katliamından, Diyarbakır mitingimizde yapılan katliamdan, Antep'teki düğün katliamından ve IŞİD eliyle yapılan saldırılardan tanıyoruz. Türkiye toplumuna korku salarak siyaseti dizayn etme çabalarına yabancı değiliz. Toplumu kutuplaştırarak seçim sürecini dizayn etme çabalarına HDP olarak izin vermeyeceğiz.'
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye adaylık başvurusunda bulundu
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı
Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin hücre evinden bunlar çıktı!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım
Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yine kapıyı kapattı: Ağabeyim ama kazanacak aday çıkartacağız
Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKK'lı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı
Başkan Erdoğan Biden ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri Pentagon’u sarstı! Cevap veremediler
Putin kararını açıkladı: Cezalar yolda
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler
Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Eski Yunan bakandan Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!
İBB borç batağında! Yasal sınırı 1.5 kat aştı
Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu