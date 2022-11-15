Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi

Geçtiğimiz dönemde terörle mücadele operasyonlarının durdurulması için çağrı yapan ve durdurulmaması halinde olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan hükümeti sorumlu tutacaklarını söyleyerek tehditler savuran HDP'li Pervin Buldan, Taksim saldırısının ardından skandal açıklamalara imza attı. Terörist Ahlam Albashır'ın PKK itirafını hasıraltı eden Buldan, hain saldırıyı 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' sözleriyle nitelendirdi. Buldan, partisinin her türlü kaos ortamına ve şiddete karşı durduğunu ileri sürdü.

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.



TERÖRİST AHLAM ALBASHIR PKK ÜYESİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ



Hain saldırının ardından kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashır, terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir.' denildi.



BULDAN'DAN PİŞKİN AÇIKLAMALAR



Hain saldırının ardından bugün partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan, skandal açıklamalara imza attı. Güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın PKK itirafını hasıraltı eden Buldan, hain saldırıyı 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' sözleriyle nitelendirdi.



'PARTİMİZ KATLİAMCI SALDIRILARIN KARŞISINDA'



Partisinin her türlü kaos ortamına ve şiddete karşı durduğunu ileri süren Buldan şu ifadeleri kullandı:



'Taksim'de 2 gün önce yaşanan patlamada şimdiye kadar 6 yurttaşımız hayatını kaybetti. Aralarında ağır yaralıların da olduğu 81 kişinin yaralanmasına ilişkin tarifsiz acımızı paylaşmış, başsağlığı dilemiştik. Bu vahşetin ilk anından itibaren algı operasyonlarından medet uman akıl, sosyal medya karartması ve yayın yasağıyla, Türkiye halklarının gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışmıştır. Çok geçmeden ortada bir bombalı saldırının ve acımasız bir katliamın olduğu anlaşılmıştır. Partimiz, bu ülkede şiddetsiz, çatışmasız, özgür ve eşit bir yaşam için mücadele eden, bunun için ağır bedeller ödeyen Ankara, Suruç, Diyarbakır'da bu şiddetin hedefi halin gelen bir partidir. Partimiz, failleri kim olursa olsun, bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında.



'SİYASETİ DİZAYN ETME ÇABASI'



Biz bu saldırıları 2015'te 10 Ekim Ankara Gar Katliamından, Suruç katliamından, Diyarbakır mitingimizde yapılan katliamdan, Antep'teki düğün katliamından ve IŞİD eliyle yapılan saldırılardan tanıyoruz. Türkiye toplumuna korku salarak siyaseti dizayn etme çabalarına yabancı değiliz. Toplumu kutuplaştırarak seçim sürecini dizayn etme çabalarına HDP olarak izin vermeyeceğiz.'