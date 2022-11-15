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Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın teröristin Esenler'de hem yaşadığı hem de çalıştı tekstil atölyesi görüntülendi. Mahalle sakinleri ise sürekli gördükleri kadının sık sık telefonla ilgilendiğini ifade etti. Kadını cumartesi gören bir kişi ise, "Çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde" diye konuştu.

Ekleme: 15.11.2022 - 18:42 Güncelleme: 15.11.2022 - 19:08 / Editör: Ozge Selin
Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...
Beyoğlu İstiklal Caddesi 'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

Mahalle sakinleri ise kadının kimseyle konuşmadığını ve sadece telefonla ilgilendiğini söyledi.

Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, 'Kadın sürekli makyajlı ve bakımlıydı. Dar siyah pantolon giyiyordu. Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Ben işverenle görüşmüştüm ilk geldiği zamanlarda. Bunların karı koca olduğunu ve kalacak yerleri olmadığı için burada kaldıklarını söyledi. 4 aya yakın burada kaldılar. Diğer adamı görmedim. İçeri girip çıkıyordum ama kocası kim diye sormadım sadece kadın dikkatimi çekmişti. İçeride de masanın altında yatıyorlarmış sanırım. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı' dedi.

Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...

'SIRT ÇANYASI YOKTU POŞET VARDI'

Bir diğer mahalle sakini Barış Özen, 'Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kapıyı çalmıştı. Ben de kendi kendime gecenin bu saatinde bodrumda ne işi var diye düşündüm ve şüphelendim. Bu kötü olayı yaşadıktan sonra internetten fotoğrafa baktım. Kadını kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu. Böyle bir olayın burada yaşanması üzücü değil korkutucu aslında. Eskiden böyle şeyler olmazdı burada herkes birbirini tanıyordu. Cumartesi günü gördüm çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde. Karı koca olarak burada çalışıyorlarmış herhalde. Sırt çantası yoktu poşet vardı elinde' diye konuştu.

Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...

Cengiz Karaburun ise, 'Ben kadını gördüm de dilini bilmediğim için anlamıyordum dediklerini. Yeni gelmişlerdi zaten. Ufak bir çocuk vardı gelip gidiyordu ama sessiz sakindi. Bir ara 20 kişi oluyorlardı bir ara 2 kişi oluyorlardı. Geceleri yatmaya geliyorlardı' şeklinde konuştu.

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