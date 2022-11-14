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Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler...

Terör örgütü PKK’nın Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. PKK'nın kanalında videosu yayınlanan teröristbaşı Duran Kalkan'ın itiraf niteliğinde açıklamaları ortaya çıktı. 'Kasım ayı' vurgusu yapan Kalkan, sürekli eylem halinde olacaklarını söyledi.

Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler...
Ekleme: 14.11.2022 - 23:49 Güncelleme: 15.11.2022 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler...
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK tarafından yapılan kalleş saldırı sonuç 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı.

KISKIVRAK YAKALANDI!

Hain terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ahlam Albashır, İstanbul'da düzenlenen operasyonla emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.

Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler...

'KASIM' AYI VURGUSU: 'EYLEMLER DEVAM EDECEK'

PKK'nın kanalında videosu yayınlanan teröristbaşı Duran Kalkan'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Kalkan örgütün kuruluş ayı olan kasım ayında eylemlerin süreceğini söyledi.

PKK'nın 'şehitler partisi' olduğunu söyleyen teröristbaşı, 'Şehitleri anmak demek büyük mücadele etmek demek, kasım ayında da etkili gösteriler demek. Şimdiden kutlamalar, anmalar, büyük eylemler oluyor. 6 Kasım'daki eylemler oldu, gerilla direnişi tümüyle böyle.' dedi.

Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler...

'HER YER EYLEM YERİ HER AN EYLEM ANI OLACAK'

Sürekli eylem halinde olacaklarını söyleyen Kalkan, 'Küçük yapacağız, büyük yapacağız, çok değişik yol yöntemlerle yapacağız, farklı alanlarda yapacağız ama her yer eylem yeri her an eylem anı olacak. Kadın da genç de çocuk da yaşlı da böyle bir eylem içinde olacağız. Bunu bir yaşam tarzı alacağız. Kimse ne zaman sonu gelecek diye beklemesin.' ifadelerini kullandı.
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