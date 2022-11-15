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Sultangazi'de akılalmaz kaza: Kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra ön tekerlekleri yerinden çıktı. Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Ekleme: 15.11.2022 - 21:27 Güncelleme: 15.11.2022 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
Sultangazi'de akılalmaz kaza: Kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktıKaza, dün saat 10.00 sıralarında, Arnavutköy yolu Mahmutbey kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Gaziosmanpaşa yönüne giden 34 FH 6721 plakalı kamyonetin sürücüsü Fırat Karatay, kavşağı kaçırmamak için şerit değiştirdi.

Sultangazi'de akılalmaz kaza: Kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı

Bu sırada TIR'ın sıkıştırmasıyla Fırat Karatay direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, bariyerlere çarptı.

Ön tekerleri yerinden çıkan kamyonet, takla atarak yan yattı. Kaza nedeniyle yola yağ döküldü. Kazada, kamyonet sürücüsü Karatay, sıkışarak yaralandı.

Sultangazi'de akılalmaz kaza: Kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı

Karatay, çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Kazadan haberdar olan Karatay'ın yakınları da kaza yerine geldi.

Bir yakını, üzerindeki montu çıkararak, Karatay'a giydirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yağdan dolayı kayganlaşan yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Sultangazi'de akılalmaz kaza: Kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan kamyonet vinç yardımıyla çekiciye yüklendi.

Kamyonetin ön tekerlekleri de bir başka kamyonete yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı. Ardından yol trafiğe açıldı.

Sultangazi'de akılalmaz kaza: Kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı

'BİRDEN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ'

Kazayı gören ve sürücünün yardımına koşan Okan Sarıhan, 'Sürücü sanırım şeridi karıştırdı. Birden şerit değiştirdi. Seyir halindeki bir TIR'da bunu sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlere vurdu. Ön tekerler yerinden çıkarak fırladı. Kamyonette takla attı. Arkadaşımla beraber sürücünün yardımına koştuk. Durumu iyiydi' dedi.


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