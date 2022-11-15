Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti!

Nereden atıldığı henüz belirlenemeyen bir füze, Polonya'da bir köye isabet etti. Patlama esnasında en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil toplantıya çağırdı. Öte yandan yerel kaynaklar, NATO ülkesi olan Polonya'ya düşen füzenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında fırlatılan füzelerden biri olduğunu iddia etti.

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Lublin eyaletine bağlı Przewodów köyüne füze düşdü. Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybetti.Kriz durumu nedeniyle Başbakan Morawiecki, Cumhurbaşkanı Duda ile istişare ederek Ulusal Güvenlik Bürosunu toplantıya çağırdı.Rus füzesi olduğu iddia edildiNATO ülkesi olan Polonya'ya düşen füzenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında fırlatılan füzelerden biri olduğunu iddia edildi.AP haber ajansına göre, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu söyledi.Hükümet sözcüsü: Doğrulanmamış bilgileri yayınlamayınHükümet sözcüsü Piotr Müller, doğrulanmamış bilgileri yayınlanmaması konusunda halkı uyardı.Rusya bugün Ukrayna'ya 85 füze saldırısı düzenlediUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.