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Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti!

Nereden atıldığı henüz belirlenemeyen bir füze, Polonya'da bir köye isabet etti. Patlama esnasında en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil toplantıya çağırdı. Öte yandan yerel kaynaklar, NATO ülkesi olan Polonya'ya düşen füzenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında fırlatılan füzelerden biri olduğunu iddia etti.

Ekleme: 15.11.2022 - 22:35 Güncelleme: 15.11.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti!
Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Lublin eyaletine bağlı Przewodów köyüne füze düşdü. Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

Kriz durumu nedeniyle Başbakan Morawiecki, Cumhurbaşkanı Duda ile istişare ederek Ulusal Güvenlik Bürosunu toplantıya çağırdı.

Rus füzesi olduğu iddia edildi
NATO ülkesi olan Polonya'ya düşen füzenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında fırlatılan füzelerden biri olduğunu iddia edildi.

AP haber ajansına göre, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu söyledi.

Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti!

Hükümet sözcüsü: Doğrulanmamış bilgileri yayınlamayın
Hükümet sözcüsü Piotr Müller, doğrulanmamış bilgileri yayınlanmaması konusunda halkı uyardı.

Rusya bugün Ukrayna'ya 85 füze saldırısı düzenledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti!
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