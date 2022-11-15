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Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, özellikle son dönemde okullarda kaydedilen görüntülerin sosyal medyada sıkça gündeme gelmesine yönelik de bir önlem alındı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddeleri arasına eklendi.

Ekleme: 15.11.2022 - 12:42 Güncelleme: 15.11.2022 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar aralık ayında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulacak.

ŞUBE AÇILACAK
Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamlarını sağlamak amacıyla ceza ve infaz kurumlarında ortaöğretim kurumuna bağlı olarak öğrenci sayısına bakılmaksızın şube açılabilecek.

NAKİL YAPABİLECEK
Milli sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin, diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11 inci sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakil yapabilecek.

Yönetmelikle Öğretmenlerin görev yeri değişikliği nedeniyle çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerinin ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılmasına olanak sağlandı. Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda (doğal afet gibi) mülki idare amiri tarafından izinli sayılmaları yönünde düzenleme getirildi.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ
Meslek liselerinde 10. sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan-dal değiştirmek istemesi durumunda; 9'uncu sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10'uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olması kaydıyla eylül ayının sonuna kadar geçişlerine imkan sağlandı.

SINAV SÜRESİ İKİ HAFTAYA ÇIKARILDI
Hazırlık sınıfı bulunan okulların 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okullara nakil ve geçişlerinde öğrencilerin aynı eğitim ve öğretim yılında nakil ve geçiş yapılacak okuldaki emsallerinin oluşturduğu taban puana göre iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla düzenleme yapıldı. Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınav yapılabilecek süre iki haftaya çıkarıldı.

YAZILI UYARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME
İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış meslekler ile ilgili düzenlemeye gidildi. Herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini ilk defa işlemesi halinde pozitif disiplin anlayışı ile yazılı uyarının yapılması yönünde düzenleme yapıldı.

TÜTÜN MAMULÜNÜ TAKLİT ÜRÜN
Öğrencilerin sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmeleri amacıyla tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanma, disiplin maddeleri arasına alındı.

OKULLA İLGİSİ OLMAYAN KİŞİLER...
Öğrencilerin güvenliği açısından okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alındı. Okul, pansiyon ve eklentilerinin belirlenen kurallar dışında kullanılmaması yönünde düzenleme yapıldı.

GÖRÜNTÜ KAYDETMEK VE PAYLAŞMAK DİSİPLİN SUÇU
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddeleri arasına eklendi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddeleri arasına eklendi.

Akran zorbalığına ilişkin davranışlar disiplin maddelerine dahil edildi.

DİSİPLİN CEZALARI SONRASI İYİLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, aldıkları disiplin cezaları sonrasında iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar yapılarak, öğrencilerde olumlu davranışların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Okul pansiyonunda paralı ve parasız yatılı olarak kalan öğrencilerin okul değiştirme cezası almaları durumunda nakillerinin yapılmasında uygulama birliği sağlandı.
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Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu