Nurettin Uçar, terör saldırısında kızını ve eşini kaybettiği noktaya geldi

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım akşamı bir patlama yaşandı.Türkiye'nin kilitlendiği terör saldırısında, 3 aileden 6 kişi hayatını kaybetti.81 kişi ise yaralandı.Kimlikleri tespit edilen vatandaşların cenazeleri dün gözyaşları eşliğinde kalktı.Oyuncu Nurettin Uçar, hain saldırıda eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybetti.Bugün de patlamanın olduğu noktaya gelerek Uçar ve Özsoy'un fotoğrafını koyan Uçar gözyaşları içinde, 'Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak.' şeklinde tepki gösterdi.Basın mensuplarına konuşan Nurettin Uçar, 'Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar.' dedi.HDP'yi eleştiren Uçar, 'Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye'deki misyonudur. ' şeklinde konuştu.Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.