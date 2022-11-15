MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.'Milletimizin efendisi olan köylülerimizin ayağına gitmeye devam edeceğiz. Nitekim sefer bizden zafer Allah'tandır diyoruz.'Adım Adım 2023 Köyüm Benim' sohbetlerine devam ediyoruz. Şimdiye kadar 583 köyümüzü ziyaret ettik.Aralık ayından itibaren bütçe görüşmelerine yoğunlaşacağız. Başta EYT ile sözleşmeli çalışanlarımızı ilgilendiren kanuni düzenlemeleri inşallah sırasıyla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı durmuyor, çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı oyalanmıyor, yerinde saymıyor. Bizim anlayışımızda çalışmak hayırlı sermayedir.Bildiğiniz gibi '2023'e doğru aday belli karar net' mitinglerimizi gerçekleştiriyoruz. Samsun'da mitinglerimize devam edeceğiz. Türkiye'yi zilletin 6+1 kumar masasına bırakmayacağız.Şehit analarına şehit babalarına vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Türk milleti terörle yaşamak zorunda kalmayacaktır. Parayı veren kim olursa olsun teröristlere tetiği çektirmektedir. Terörün mezhebinden, milletinden asla bahsedilemez. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettiyse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman prangalarını kırmaya başlasa terör örgütlerinden kanlı cevap almaktadır. Bu bir karanlık döngüdür. Terörist dediğimiz ruhu ve bedeni satın alınmış Türkiye düşmanları tarafından maliyetsiz bir durumdur.Türkiye'nin öncelikli sorunu terördür. Terörizmin hiçbir şekli masum değil. Terör örgütleri tüm insanlığın ortak can düşmanıdır, terörün hiçbir şekli masum değildir, terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır.Terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekün bir mücadeledir.Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek zorundadır. Her muhit ve mecrada olduğu gibi TBMM'de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Sözde Kürdistan propagandası yapan HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP PKK'nın eylem yoldaşıdır. HDP, CHP'nin çıkar kardeşidir.İstiklal Caddesi'nde kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle karşılık vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. Bu barbar saldırının arkasındaki yabancı örgütler mutlaka netleşecektir. Masumlara bomba ile saldıranlar şerefsiz kere şerefsizdir.Ayrıntılar geliyor...