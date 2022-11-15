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MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış

MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, adına kayıtlı telefon hattı kullanılarak İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle görüşme yapıldığı iddiası nedeniyle ifade verdi. İlhan, söz konusu telefon hattının bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığını söyledi.

MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış
Ekleme: 15.11.2022 - 19:31 Güncelleme: 15.11.2022 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış
MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan, MHP Şırnak İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 'Bilgim ve rızam dışında GSM operatörü üzerinden 24 Nisan 2019'da adıma bir hat çıkarılmış. Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı 3 hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır.' dedi.

'ADIM DEFALARCA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNFAZ LİSTESİNDE YER ALDI'

Yıllarca terör örgütü PKK'nın hedefi halinde olduğunu dile getiren İlhan, '1997 yılında terör örgütü PKK tarafından evim içerisinde ailem varken yakılmış, ayrıca adım defalarca resmi makamlara da intikal eden terör örgütünün infaz listesinde yer almıştır.' şeklinde konuştu.

MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış

'TÜM YASAL YOLLARI KULLANACAĞIM'

İlhan, adına kayıtlı telefon hattı kullanılarak İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle görüşme yapıldığı iddiasına ilişkin şunları söyledi:

'Konuyla ilgili olarak jandarmanın daveti ile ifade vermeye gittim ve ifadem sonrası gizlilik kararı olan bir konuyla ilgili söyleyeceklerim, şahsım ve partimi yıpratmaya yönelik dezenformatif haber için tüm yasal yolları kullanarak mücadele edeceğim.'

MHP İl Başkanı Halil Tatar da İlçe Başkanı İlhan'ın sürekli tehdit edildiğini belirterek, 'Sosyal medyada dolaşan iddiaların hepsi gerçek dışıdır. Bununla ilgili parti avukatlarımıza talimat verdik, konu hakkında hukuki süreç başlattık. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz de devletin teröre karşı mücadelesinde onların yanındayız.' diye konuştu.
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MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış
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