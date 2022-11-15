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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te günün konsepti Danilo, Mehmet ve Somer Şef tarafından yarışmacılara iletildi. Jüri üyeleri yarışmacılardan, tavuğun üç farklı bölgesini kullanarak üç farklı yemek yapmaları istedi. İşte 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takımlar...

Ekleme: 15.11.2022 - 01:52 Güncelleme: 15.11.2022 - 01:58 / Editör: Ozge Selin
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım yeni takımlar nasıl oluştu?MasterChef'te eleme gecesi sonrasında kaptanlık oyunu ile ekranlara geliyor. Eleme oyunu sonrasında hayallerine ve yarışmaya veda eden isim Burak olurken, bu haftaki eleme adaylarının kim olacağı ise merak konusu oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım yeni takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KAPTANLAR BELLİ OLDU MU?

MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan, tavuğun üç farklı bölgesini kullanarak üç farklı yemek yapmaları istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Mavi takım kaptanı Büşra oldu. Mavi takım kaptanı Büşra kırmızı takım kaptanı olarak Metin'i seçti

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım yeni takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Büşra - Kaptan
Gamze
Tolga
Yağız
Barış
Fatma Nur

Kırmızı Takım

Metin - Kaptan
Görkem
Kıvanç
Burak Kaya
Ayaz

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak oldu.
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