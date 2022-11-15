MasterChef'te eleme gecesi sonrasında kaptanlık oyunu ile ekranlara geliyor. Eleme oyunu sonrasında hayallerine ve yarışmaya veda eden isim Burak olurken, bu haftaki eleme adaylarının kim olacağı ise merak konusu oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Kasım yeni takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KAPTANLAR BELLİ OLDU MU?MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan, tavuğun üç farklı bölgesini kullanarak üç farklı yemek yapmaları istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Mavi takım kaptanı Büşra oldu. Mavi takım kaptanı Büşra kırmızı takım kaptanı olarak Metin'i seçtiMASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Mavi TakımBüşra - KaptanGamzeTolgaYağızBarışFatma NurKırmızı TakımMetin - KaptanGörkemKıvançBurak KayaAyazMASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?MasterChef Türkiye yarışmasında 13 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Burak oldu.