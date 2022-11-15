İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin hücre evinden bunlar çıktı!

SABAH'ın haberine göre; İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yakalandığı evde ele geçirilenlerin detayları belli oldu. Evde yüklü miktarda nakit para ile altın ele geçirildi.Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra Esenler'deki örgüt evine giden ve paralarla ziynet eşyalarını alarak gittiği İstanbul Küçükçekmece'deki Hücre Evi'nde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in gözaltına alındığı adreste ele geçirilenlerin detayları belli olduHücre Evi'nde 3 bin 380 Amerikan Doları, 5 bin 800 Euro, 10 bin lira nakit para, 7 adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kuru sıkı tabanca ve mermiler bulunduğu bilgisine ulaşıldı.İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20 sıralarından bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Bölge emniyet çemberine alınırken, girişlere kapatıldı. Olayın bir terör saldırısı olduğu kısa sürede netleşti. Saldırıyı gerçekleştirenin bir kadın olduğu ve hızla kaçtığı kamera görüntüleri ile saptandı.4 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede olmak üzere 6 kişi terör saldırısında şehit oldu. Patlamada 81 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Emniyet ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrası PKK/PYD'nin özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilen Ahlam Albashir saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Ahlam Albashir'in yanı sıra 50 kişi daha gözaltına alındı.