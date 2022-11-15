İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 Kasım'da Üniversite Mahallesi Civan Sokak'taki bir adreste uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, M.A, O.K. ve S.B. gözaltına alındı.Evde yapılan aramalarda, 16 saksıda yaklaşık 85 santimetre uzunluğunda 16 kök Hint keneviri, sarı kağıda sarılı 5,05 gram, beyaz kağıda sarılı 6,07 gram narkotik madde, mini hassas terazi, 8'li led ışıklandırma, güç adaptörü, 2 havalandırma motoru, termometre, 2 mini vantilatör, 2 hava filtresi, 2 havalandırma fanı, boş saksılar, sıvı bitki gübresi ve çadır ile 2 bin 650 lira ele geçirildi.Ekipler, edinilen bilgiler üzerine Küçükçekmece ve Bahçelievler'de de belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.Küçükçekmece'de yapılan aramada, cam kavanoz, bidon ve poşetlerde toplam 2 kilo 480 gram Hint keneviri ele geçirildi.Üçüncü adreste yapılan aramalarda da 274 gram Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.