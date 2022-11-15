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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri Pentagon’u sarstı! Cevap veremediler

Türkiye’yi derin bir yasa boğan, Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepkiler devam ediyor. Terör saldırısının arkasında PKK/PYD terör örgütünün olduğunun ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert ifadeler kullanmış, teröristlerle iş birliği içinde olan ABD’yı kınayarak taziyeleri reddetmişti. Soylu’nun bu ifadeleri Pentagon’da sessizliğe neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri Pentagon’u sarstı! Cevap veremediler
Ekleme: 15.11.2022 - 11:24 Güncelleme: 15.11.2022 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri Pentagon’u sarstı! Cevap veremediler
Türkiye, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısında şehit olan vatandaşların üzüntüsünü yaşıyor. Alçak saldırıda meydana gelen can kayıpları tüm Türkiye'yi kahrederken, saldırının arkasındaki PKK/PYD terör örgütüne dışarıdan verilen destek tartışılmaya devam ediyor.

Saldırı yerine ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamalarla ABD'de şok etkisi yaratmıştı.

'TAZİYELERİNİ KABUL ETMİYORUZ'

'Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini reddediyoruz' diyerek 'Kobani'yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Operasyonlar devam ediyor. Elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa, faili odur. Piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur. Allah milletimizin yardımcısı olsun' ifadelerini kullanan Soylu, terör örgütüyle yapılan iş birliklerine dikkat çekmişti.

PENTAGON YETKİLİSİ CEVAP VEREMEDİ

Olayın ardından ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkiliye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin sözleri soruldu.

Bir grup gazeteciye Ukrayna- Rusya savaşı üzerine değerlendirmelerde bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisine Bakan Soylu'nun 'ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz' sözlerinin hatırlatılması üzerine sessiz kaldı.

Cevap vermekte zorlanan yetkili, 'Bu brifingin Ukrayna odaklı olmasını istiyorum. Şunu söyleyeceğim, Türkiye halen çok önemli bir müttefik. Sizin Ukrayna dışındaki sorularınızı bu toplantı dışında değerlendirmekten memnuniyet duyarız' yanıtını vermekle yetindi.
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