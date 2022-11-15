  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 19,33 - 19,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bulgaristan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Kırklareli'de, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY ve PKK şüphelisi 2 kişi, tutuklandı.

Ekleme: 15.11.2022 - 15:01 Güncelleme: 15.11.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
Bulgaristan'a kaçarken yakalanan 2 terör örgütü şüphelisi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmalarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi H.K. ile terör örgütü PKK şüphelisi R.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve R.O., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye adaylık başvurusunda bulundu
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı
Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin hücre evinden bunlar çıktı!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım
Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yine kapıyı kapattı: Ağabeyim ama kazanacak aday çıkartacağız
Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKK'lı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı
Başkan Erdoğan Biden ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri Pentagon’u sarstı! Cevap veremediler
Putin kararını açıkladı: Cezalar yolda
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler
Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Eski Yunan bakandan Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!
İBB borç batağında! Yasal sınırı 1.5 kat aştı
Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu