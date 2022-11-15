Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Başkan Erdoğan, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumunun yapılacağı salonda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle ayaküstü sohbet etti.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Başkan Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.Başkan Erdoğan, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumunun yapılacağı salonda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle ayaküstü sohbet etti.