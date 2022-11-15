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Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız

G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, "Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Ekleme: 15.11.2022 - 15:54 Güncelleme: 15.11.2022 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Fransa ve İtalya liderleri ile görüşen Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Erdoğan, dünyanın yeni bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti, liderlere çağrı yaptı.

DÜNYA YENİ BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYADIR'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tahıl krizine dikkat çekti, pirinç ile ilgili uyarıda bulundu. Erdoğan, 'Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır.' dedi.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız

'GÜBRE PİYASASI SÜRATLE İSTİKRARA KAVUŞTURULMALI'
'Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı.' diyen Başkan Erdoğan, 'Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız.' ifadelerini kullandı.

'TAHILLAR GIDAYA ACİL İHTİYAÇ DUYAN ÜLKELERE ULAŞTIRILMALI'
Erdoğan, gelişmemiş ülkelerin gıdaya erişememesine vurgu yaptı, 'İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz.' dedi.

'BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİNE NET KATKI SAĞLIYORUZ'
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz.
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
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