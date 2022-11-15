Barış Pınarı bölgesinde temizlik: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı!
Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek" paylaşımda bulunarak Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!" denildi.