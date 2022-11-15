Bakan Koca, Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların son durumunu açıkla
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim'de meydana gelen patlama yaralanan 81 vatandaşın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
Taksim, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların sağlık durumları ile ilgili son durumu paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor.