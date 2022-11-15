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Bakan Koca, Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların son durumunu açıkla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taksim'de meydana gelen patlama yaralanan 81 vatandaşın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Ekleme: 15.11.2022 - 11:27 Güncelleme: 15.11.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca, Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların son durumunu açıklaTaksim, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların sağlık durumları ile ilgili son durumu paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor.
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