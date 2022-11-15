Bakan Koca, Taksim'deki patlamada yaralanan vatandaşların son durumunu açıkla

Taksim, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların sağlık durumları ile ilgili son durumu paylaştı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor.