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Beyaz Gazete
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Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

"Altılı Masa'nın cumhurbaşkanlığı adayı kim olacak?" tartışması Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın son açıklamalarıyla iyice kızışacak gibi duruyor. Son günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin daha fazla gündeme gelmesiyle taca atıldığı düşünülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Gültekin Uysal'dan destek geldi. Uysal'ın açıklamaları sonrası 'Altılı Masa iyice karışacak' denildi.

Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Ekleme: 15.11.2022 - 22:18 Güncelleme: 15.11.2022 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Sık sık biraraya gelen fakat adaylık ile ilgili akıllardaki soruları gidermeyen Altılı Masa'dan ilginç bir çıkış geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yayınlanan bir programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uysal, son günlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kaldığı düşünülen Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verdi.

Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

'KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yaklaşan seçimler ve aday tartışmalarını değerlendiren Uysal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimin kazanılamayacağı yönündeki iddialara katılmadığını belirtti. Uysal, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanabileceğini düşünüyorum' dedi. Bu tür iddiaların bir araya gelmiş partilerin içerisinden de gelmesini çok doğru bulmadığını söyleyen Uysal, 'İsimler üzerinden tartışmaya gerek yok.' ifadelerini kullandı.

Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

'KILIÇDAROĞLU'NUN DAHA DA GENİŞLEYECEK SÖYLEMLERİ VAR'

CHP ile aynı masada olmalarıyla alakalı eleştirileri de yanıtlayan Uysal, sokakta da sorularla karşılaştıklarını söyledi. 1991 yılındaki SHP-DYP İttifakını hatırlatan Uysal, 'Şu an CHP yanlış bir tutum içerisinde değil, bilakis Kılıçdaroğlu, 16,17 Eylül'de, idamların yıl dönümünde anıt mezara çelenk bıraktı. Bu önemli. Bunu daha da genişletecek söylemleri var.' diye konuştu.
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Altılı Masa iyice karışacak! Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
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