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Beyaz Gazete
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Akşener Kılıçdaroğlu'na yine kapıyı kapattı: Ağabeyim ama kazanacak aday çıkartacağız

Dün sekizinci toplantısını gerçekleştiren altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yine onay çıkmadı. CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise katıldığı televizyon programında, Adana'da iş çevreleri ile basına yansımayan bir toplantı gerçekleştiren Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağabey olarak gördüğünü fakat kazanacak aday çıkartacaklarını söylediğini aktardı.

Akşener Kılıçdaroğlu'na yine kapıyı kapattı: Ağabeyim ama kazanacak aday çıkartacağız
Ekleme: 15.11.2022 - 12:41 Güncelleme: 15.11.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Akşener Kılıçdaroğlu'na yine kapıyı kapattı: Ağabeyim ama kazanacak aday çıkartacağız
Türkiye için kritik öneme sahip olan 2023 Türkiye genel seçimleri yaklaşırken aday çıkarma konusunda kriz yaşayan altılı masa, dün sekizinci kez toplantı. Ancak toplantıdan yine Cumhurbaşkanı adayına dair bir isim çıkmadı.

Bir yandan CHP kanadı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ısrar etse de masanın diğer ortakları 'kazanacak aday' stratejisinde kararlı.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş ise katıldığı programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

'Akşener gizli toplantı yaptı'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'daki temasları sırasında iş insanları ile gizli bir toplantı yaptığını söyleyen Yarkadaş, toplantıda bulunan bir dostundan içerik hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi. Yarkadaş, Akşener'in toplantıdaki iş insanlarına 'kazanacak aday' konusunda güvence verdiğini söyledi.

Yarkadaş şunları söyledi;

'Meral Akşener, Adana'da Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale'nin de olduğu bir kapalı ekonomi toplantısı yaptı. Adana'nın önde gelen 50 yakın iş insanı katıldı.

'Kemal Bey'i ağabeyim olarak görüyorum'
Meral Hanım ‘Sizden rica ediyorum basınla bilgi paylaşmayın' diyor. Bir iş insanı arkadaşımla bu toplantının içeriğini konuştum. Meral Hanım'a ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP ile aranızda gerginlik var mı?' sorusu yöneltiliyor. ‘Kemal Bey benim ağabeyimdir. Ben Kemal Bey'i ağabeyim olarak görüyorum.

'Kazanacak aday çıkartacağız'

Ben bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın' diyor.
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