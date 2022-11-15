Ailelerin kabusu olmuştu: Ticaret Bakanlığı'ndan iki oyuncak için toplatma kararı! Para cezası var

Ticaret Bakanlığı'ndan iki oyuncakla ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Bakanlık, son dönemde sıkça gündeme gelen 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı aldı. Ayrıca satın alınmış ürünler de geri çağırıldı.UZMANLAR UYARDITicaret Bakanlığı'nın takibine takılan oyuncak, uzmanların da son dönemde dikkatini çekti. Uzmanlar, ince keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili ebeveynleri uyardı.Piyasaya sunulan oyuncakların incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin sonucu yapılan açıklama ile duyuruldu.GÜVENLİK YÖNETMELİĞİNİ KARŞILAMIYORBuna göre riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün 'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği' gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi.Söz konusu 2 ürün için 'piyasaya arzının yasaklanması', 'piyasadan toplatılması' ve 'tüketicilerden geri çağırılması' kararı alındı.PARA CEZASIİki ürünü satan firmalara da toplam 123 bin 600 lira para cezası uygulanacak.