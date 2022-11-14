Taksim'deki patlamada vefat eden Ecrin ve babası son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında bir patlama meydana geldi. Terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan da vardı. Bakanlık çalışanı olan Yusuf Meydan kendisi ile birlikte hayattan kopan kızı ile son yolculuğuna uğurlandı.ADANA'DA CENAZE NAMAZI KILINDIEcrin Meydan ve babası Yusuf Meydan'ın naaşları memleketleri Adana'ya gönderildi. Adana'da öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazı ile baba ve kızı son yolculuklarına uğurlandı.YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADIEcrin Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenaze namazına yakınlarının yanı sıra birçok vatandaş da katıldı. Cenaze namazı sırasında Meydan ailesi fertleri gözyaşlarını tutamadı.