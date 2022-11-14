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Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı çantanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Kızı Yağmur Uçar'ın fotorğafını paylaşan Nurettin Uçar, "Kabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'de" dedi.

Ekleme: 14.11.2022 - 11:52 Güncelleme: 14.11.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım
Saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 81 kişi yaralanmıştı.

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım
Olay yerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve birçok yetkili gelerek incelemelerde bulundu.

KİMLİKLER AÇIKLANDI

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu; 'Bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular. Şehit oldular.

Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına, milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2'şer kayıp ve yine 81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu' dedi.

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

'DATLU KIZIM'

Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ı kaybeden ve zaman zaman dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenilen baba Nurettin Uçar henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızıın fotoğrafını paylaşıp;

'Kabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde' ifadelerini ekledi.

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım
Acılı babanın paylaşımının altına binlerce yorum ve başsağlığı mesajları geldi.
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Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

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