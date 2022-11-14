Taksim'deki bombalı saldırıya caddeye konulan banklar mı sebep oldu?
İstiklal Caddesine İBB yönetimi tarafından konulan peyzaj ve banklar, 13 Kasım'daki bombalı saldırı sonrası tekrar gündeme geldi.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi olarak Bank ve levhalar konulmuş esnaf bu duruma tepki göstermişti.
Şehirlerin işlek caddelerinde terör saldırılarına karşı tedbir amaçlı olarak toplatılan çöp konteynerleri ile birlikte peyzaj ve banklarda terör tehdidine karşı risk oluşturuyor.
İstiklal caddesindeki yoğun insan kalabalığını göz ardı ederek, çevre düzenlemesi adı altında bankların konulması, 13 Kasım 2022'de gerçekleşen bombalı saldırının sonrasında yeniden akıllara geldi.
O dönem, İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, 'Bir yıla yakındır buradaki süreç, Beyoğlu Belediyesi ile yazışılıyor. Yani yazışmalar yapılıyor. Değişim yapılacağı bilgisi veriliyor vs. Buna duyarsız kalındı. Üzerinden siyaset yapıldı. Bunun üzerine siyaset yapılması, buna bile siyaset yapılması yazık. İlçe Belediye Başkanı'mız, işine odaklandığında başarılı oluyor. İşine odaklandığında, bizimle diyaloğa geçtiğinde birçok sorunun çözüldüğünü gördük. İlçe Belediye Başkanı'mıza, başka ilçe belediye başkanları gibi yapmamasını, belediye başkanlığına odaklanmasını, hatta yorulduğunda bu banklara oturmasını diliyorum.' açıklamasını yaparak Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a karşı dalga geçercesine bir cevap vermişti.