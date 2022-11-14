Taksim'deki bombalı saldırıya caddeye konulan banklar mı sebep oldu?

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi olarak Bank ve levhalar konulmuş esnaf bu duruma tepki göstermişti.Şehirlerin işlek caddelerinde terör saldırılarına karşı tedbir amaçlı olarak toplatılan çöp konteynerleri ile birlikte peyzaj ve banklarda terör tehdidine karşı risk oluşturuyor.İstiklal caddesindeki yoğun insan kalabalığını göz ardı ederek, çevre düzenlemesi adı altında bankların konulması, 13 Kasım 2022'de gerçekleşen bombalı saldırının sonrasında yeniden akıllara geldi.O dönem, İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu,açıklamasını yaparak Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a karşı dalga geçercesine bir cevap vermişti.