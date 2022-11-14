Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz

Türkiye İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya kilitlendi.Olayla ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.Yaşanan terör saldırısının acısı hala tazeliğini koruyor.Hain saldırıda yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi ise yaralanmıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir kez daha patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ne geldi.Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:ifadelerini kullandı.